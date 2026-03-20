Israel dice haber iniciado ataques contra objetivos de régimen iraní en el este de Teherán

El Ejército de Israel dijo este viernes en un comunicado que ha comenzado a atacar objetivos del régimen iraní en la zona de Nur, al este de Teherán.

Hasta el momento el Ejército no ha aportado más detalles sobre estos nuevos bombardeos que llegan tras más de veinte días de campaña militar que mantiene contra Irán con el apoyo de Estados Unidos.

El régimen de los ayatolás, por su parte, ha lanzado contra Israel desde medianoche al menos cuatro andanadas de misiles, que han causado algunos daños en zonas residenciales, pero no han dejado heridos ni víctimas mortales.