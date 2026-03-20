Evacuados 200 soldados españoles que permanecían en Irak

Un grupo de 200 militares españoles que permanecían en Irak han sido evacuados con éxito a Turquía y a otros países, después de una complicada operación puesta en marcha tras el estallido del conflicto en Oriente Próximo, informó este viernes el Ministerio de Defensa español.

Previamente ya había sido trasladado desde Irak a una zona segura en Turquía un grupo de un centenar de militares españoles.

Está previsto que estos miembros de las Fuerzas Armadas vuelen hacia España en las próximas horas desde la base aérea turca de Incirlik.