Expresidenta argentina Cristina Kirchner declara en megajuicio por corrupción

Fotografía de archivo / LUCIANO GONZALEZ ( EFE )

La expresidenta argentina Cristina Kirchner, condenada a seis años por corrupción, comparece este martes ante la justicia en otra causa donde está acusada de integrar una presunta red de sobornos entre políticos y empresarios en los años 2000.

La exmandataria (2007-2015) de 73 años, cumple en arresto domiciliario una pena de seis años de prisión desde junio pasado y lleva tobillera electrónica.

La de este martes será la primera declaración presencial de Kirchner en este megajuicio que comenzó en noviembre pasado y que hasta ahora se había llevado adelante bajo la modalidad de videoconferencias.

Con banderas argentinas, varios cientos de seguidores se concentraron frente al domicilio de Kirchner en Buenos Aires para expresarle su apoyo. Su comparación en los tribunales está prevista a partir de las 09H00 locales (12H00 GMT).

Una gran bandera con la leyenda “Cristina libre” cruza la calle frente al domicilio.

Kirchner, presidenta del Partido Justicialista, actualmente en la oposición, saludó sonriente a sus seguidores antes de subirse al auto que la trasladó hasta la sede judicial, constató la AFP.

La exmandataria, así como otros 85 exfuncionarios y empresarios, fue acusada de conformar una “asociación ilícita” entre 2003 y 2015 para recibir sobornos de empresas por contratos de construcción de obras públicas.

Según la acusación Kirchner fue “la principal destinataria” de un sistema que comenzó durante la presidencia de su marido y antecesor, Néstor Kirchner, fallecido en 2010.

Su defensa ha presentado varios recursos de nulidad que fueron rechazados.

La causa tiene como prueba principal las anotaciones manuscritas de un chofer del disuelto ministerio de Planificación Federal donde llevaba cuenta de supuestas entregas de dinero. La defensa sostiene que su contenido es apócrifo.

“Como no hay pan, hay circo”, sostuvo Kirchner en un mensaje de X, que calificó el juicio de “farsa procesal”

Atribuyó su citación a declarar personalmente a una maniobra del gobierno de Javier Milei para distraer de sus propios problemas, como una presunta estafa con criptomonedas que salpica directamente al presidente.

“Es que la foto que se puede capturar desde la pantalla del canal de YouTube con caras ‘en cuadraditos’ no da para tapa de diario ni videítos en la tele... y como ya se sabe... el ‘show debe continuar’”, ironizó Kirchner.

Otro de los principales acusados, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, también debe declarar este martes.

Si la exmandataria es encontrada culpable puede ser condenada hasta a 10 años de prisión. En ese caso, podría pedir arresto domiciliario, como purga su otra condena.

El juicio puede prolongarse más allá del 2026, con una lista de testigos que supera el centenario.