Empresa de acueducto realiza trabajos en la Ciudadela Juan Atalaya

Cúcuta

La empresa de acueducto Aguas Kpital Cúcuta S.A E.S.P., informó que el día de hoy 15 de marzo del presente año, en la glorieta de Claret sentido oeste-este, en horario 7:00 am a 5.00 pm, se realizaran trabajos de reposición de tubería de acueducto con diámetro 24” PVC en una longitud de 16m.

Motivo por el cual se plantean desvíos como se describe a continuación. Para los vehículos que circulan por la glorieta Claret en sentido oeste (atalaya) - este (centro), cruzarán hacia la calle 1, vía paralela a la autopista atalaya hasta la avenida 21B y retornando nuevamente a la autopista atalaya.

Durante la jornada de trabajo se utilizarán señales preventivas e informativas de acuerdo a lo estipulado por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) para la señalización del área afectada por la obra.

La compañía informó que sigue trabajando con compromiso, haciendo grandes inversiones por el bienestar y desarrollo de la ciudad.

Así mismo pidió a la ciudadanía del sector estar atentos a las orientaciones que se va a desarrollar durante este procedimiento.