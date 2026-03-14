Irán amenaza con atacar empresas vinculadas a EE. UU. tras ataque a su principal terminal petrolero

Irán advirtió este sábado que responderá atacando instalaciones de empresas estadounidenses en Oriente Medio si su infraestructura energética vuelve a ser objetivo de bombardeos, en medio de la creciente tensión militar con Estados Unidos en el Golfo Pérsico, así lo asegiró, ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí.

“Si las instalaciones iraníes son atacadas, las fuerzas iraníes atacarán instalaciones de empresas estadounidenses en la región o compañías en las que Estados Unidos tenga participación”, advirtió el jefe de la diplomacia iraní, según medios oficiales.

Las advertencias llegan especificamente tras el bombardeo contra la isla de Kharg Island, considerada el corazón de la industria petrolera iraní y desde donde se gestiona cerca del 90 % del petróleo que Irán exporta al mundo.

Horas antes, las Fuerzas Armadas iraníes ya habían advertido que cualquier ataque contra la infraestructura energética del país podría provocar represalias contra instalaciones petroleras de compañías que tengan participación estadounidense o cooperen con Washington en la región.

Desde Washington, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió los bombardeos y advirtió que su gobierno podría atacar también instalaciones petroleras iraníes si Teherán intenta interferir con la navegación en el Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más sensibles del comercio energético mundial.

Por este corredor estratégico, ubicado entre Irán y Omán, circula aproximadamente una quinta parte del petróleo que se transporta en el mundo, lo que convierte cualquier escalada militar en la zona en un riesgo para el suministro energético global.