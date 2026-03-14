Fallece filósofo Jürgen Habermas a los 96 años, referente mundial de la teoría democrática moderna

La noticia fue confirmada por la editorial alemana Suhrkamp, que informó que el pensador falleció en su residencia, en la ciudad de Starnberg, en el sur del país. La información también fue reportada por medios alemanes como Der Spiegel y Bild.

Hasta ahora no se han dado a conocer las causas de la muerte. La editorial Suhrkamp, que confirmó el fallecimiento del filósofo, indicó que Habermas murió en su casa, pero no entregó mayores detalles sobre las circunstancias.

Habermas fue considerado uno de los filósofos más importantes de la posguerra europea y uno de los principales representantes de la llamada segunda generación de la Escuela de Frankfurt. Su obra influyó profundamente en campos como la filosofía política, la sociología, la teoría del derecho y la comunicación.

Entre sus trabajos más influyentes se encuentra “Teoría de la acción comunicativa”, publicada en 1981, considerada una de las obras filosóficas más relevantes del siglo XX. En ella desarrolló su propuesta sobre la racionalidad comunicativa y el papel del diálogo en la construcción de sociedades democráticas.

A lo largo de su carrera, Habermas defendió la importancia del debate público, la deliberación democrática y la razón como herramientas para enfrentar los conflictos sociales y políticos. Sus ideas influyeron en el desarrollo de la teoría democrática moderna y en el análisis del papel de la opinión pública en las sociedades contemporáneas.

Además de su trabajo académico, el filósofo participó activamente en debates políticos e intelectuales en Alemania y Europa durante décadas, pronunciándose sobre temas como la memoria del nazismo, la integración europea y los desafíos de la globalización.

Con su muerte, Alemania pierde a uno de sus pensadores más importantes de la era contemporánea y una de las voces más relevantes en la reflexión sobre democracia, ética y comunicación en el mundo moderno.