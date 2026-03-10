Hable con elPrograma

El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique murió a los 87 años

El reconocido autor de novelas emblemáticas del Boom latinoamericano, murió a los 87 años, dejando un legado fundamental en la literatura hispanoamericana.

Alfredo Bryce Echenique. Foto: Getty Images. / NurPhoto

EFE

El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, uno de los últimos representantes del ‘boom’ latinoamericano, murió a los 87 años, confirmaron este martes la Casa de la Literatura Peruana y la Cátedra Vargas Llosa en sus redes sociales.

La muerte del autor de novelas como ‘Un mundo para Julius’ y ‘La vida exagerada de Martín Romaña’ fue adelantada, en un primer momento, por medios como el diario El Comercio y la emisora RPP, que citaron a fuentes cercanas al escritor.

La información fue confirmada luego por Alvaro Vargas Llosa, el hijo mayor de Mario Vargas Llosa, quien manifestó en X su “enorme pesar” por la muerte de Bryce, mientras que el también escritor peruano Jorge Eduardo Benavides señaló: “esta mañana nos ha dejado el queridísimo amigo Alfredo Bryce Echenique”.

