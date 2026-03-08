Hable con elPrograma

Medidas de restricción en Pasto por elecciones: Prohibiciones y horarios

Consulte aquí los horarios de la ley seca y restricciones a la movilidad con motivo de las elecciones de este 8 de marzo

Elecciones Legislativas en Bogotá, Colombia. (Foto de Guillermo Legaria Schweizer/Getty Images)
La Alcaldía de Pasto anunció varias medidas de seguridad y restricciones de movilidad con motivo de la jornada electoral del Congreso de la República y las consultas internas e interpartidistas que se realizarán este domingo 8 de marzo, se trata del Decreto 0043 del 3 de marzo de 2026, con el que se busca preservar el orden público y garantizar el normal desarrollo de las votaciones en el municipio.

“Entre las medidas contempladas se encuentra la prohibición del transporte de escombros y materiales de construcción, distribución de gas domiciliario, realización de trasteos, circulación de motocicletas con parrillero y porte de armas, desde las 6:00 de la tarde del sábado 7 de marzo hasta las 6:00 de la mañana del lunes 9 de marzo”, señaló Giovany Guerrero, secretario de Gobierno de Pasto

Así mismo, se determinó la aplicación de la ley seca en todo el municipio, medida que restringe el consumo y expendio de bebidas embriagantes desde las 6:00 de la tarde del sábado 7 de marzo hasta las 12:00 del mediodía del lunes 9 de marzo.

Desde la administración municipal indicaron que estas disposiciones estarán acompañadas por un despliegue de la Fuerza Pública y de las autoridades locales en distintos puntos estratégicos de Pasto, con el propósito de garantizar la seguridad de los votantes y el normal desarrollo de la jornada democrática.

El alcalde de Pasto, Nicolás Toro Muñoz, aseguró que el municipio brindará todas las garantías necesarias para que las elecciones se realicen con normalidad y transparencia, mientras que el Ejército Nacional y la Policía confirmaron que ya tienen definidos los operativos de seguridad para acompañar el proceso electoral en todo el territorio municipal.

