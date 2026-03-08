Llegan 220.000 barriles de combustible a Tumaco para garantizar movilidad en elecciones

Tumaco - Nariño

Autoridades anunciaron la llegada de 220.000 barriles de combustible al puerto de Tumaco, que hacen parte de un operativo logístico con el que se busca asegurar el abastecimiento en el suroccidente colombiano durante la jornada electoral y también garantizar la movilidad de los ciudadanos, el transporte público y los servicios de emergencia en distintos departamentos de la región sur y pacífico.

De acuerdo con información entregada por el Ministerio de Minas y Energía, el cargamento arribó a través de dos buques internacionales que reforzarán el inventario regional de gasolina y diésel durante el fin de semana electoral.

Tumaco recibe dos buques con combustible

El primero de los buques, denominado Willard, llegó procedente de Estados Unidos con un cargamento de 180.000 barriles de combustible y a este se suma el buque Aapus 11, proveniente de Perú, que transporta otros 40.000 barriles.

En total, la operación representa una disponibilidad aproximada de 7.560.000 galones de gasolina y cerca de 1.700.000 galones de diésel para abastecer diferentes zonas del suroccidente del país.

Buscan garantizar la movilidad durante elecciones

Según indicaron autoridades en Tumaco, el objetivo de esta operación es evitar cualquier dificultad en el suministro de combustibles durante el proceso electoral y asegurar que los ciudadanos puedan desplazarse sin contratiempos hacia los puestos de votación.

Desde la terminal portuaria de Tumaco señalaron que se mantendrá un monitoreo permanente al abastecimiento de combustibles en los puertos de Tumaco y Buenaventura, con el fin de garantizar estabilidad en el suministro y prevenir posibles afectaciones en la movilidad durante la jornada democrática.