Mueren más de 40 personas tras operación israelí en Líbano

En la madrugada de este sábado, Israel llevó a cabo una operación al este del Líbano para dar con el paradero de los restos del aviador Ron Arad, quien está desaparecido hace al menos cuatro décadas.

Esto se da en el marco de la acciones que el ejército israelí está implementando en Líbano, aunque en esta oportunidad, no alcanzaron su objetivo: “No se encontró ningún resto ni objeto relacionado con Ron Arad“, expresaron las autoridades.

Aunque desde Israel dejaron claro que, al menos entre sus tropas, no hubo ningún deceso, en Líbano han venido creciendo las cifras de afectados por dicha operación.

Lea también: Donald Trump afirma que “Irán será golpeado muy fuertemente hoy”

Según el más reciente reporte emitido por el Ministerio de Salud libanés, la intervención hasta el momento ha dejado más de 80 víctimas.

“Las incursiones llevadas a cabo por el enemigo israelí contra la ciudad de Nabi Chit y las ciudades circundantes del distrito de Baalbek han causado un total de 41 muertos y 40 heridos”, declararon las autoridades libanesas, quienes en el balance anterior apenas habían reportado 16 fallecidos.