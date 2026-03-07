Bombardeos rusos dejan 12 muertos en Ucrania y destruyen edificio residencial

Rusia lanzó una ola de misiles y drones por toda Ucrania la noche del viernes al sábado, terminando con la vida de 12 personas, hiriendo a más de una decena y destruyendo un edificio de apartamentos en la ciudad de Járkov, en el este.

Los reporteros de AFP en esta ciudad, que es la segunda más poblada de Ucrania antes de la guerra, aseguran que observaron a los equipos de rescate buscando entre los restos del destrozado bloque de viviendas.

Los equipos aún temen que haya residentes atrapados bajo las ruinas después del ataque de misil: “Desde la pasada noche, se están retirando los escombros de un edificio residencial en Járkov tras un ataque con un misil balístico ruso”, dijo el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en un mensaje en redes sociales.

Lea también: Mueren más de 40 personas tras operación israelí en Líbano

Dentro de las víctimas del ataque hubo una maestra de primaria y su hijo, informó el alcalde Igor Terejov. Otra mujer murió junto a su hija adolescente y la arremetida dejó también varios heridos, incluyendo dos niños de 6 y 11 años, y una joven de 17.

Zelenski aseguró que Rusia lanzó 29 misiles y 480 drones contra su territorio. Durante la noche, las autoridades activaron la alerta por ataque aéreo en todo el país.

Los ataques también impactaron infraestructura energética y ferroviaria del país de acuerdo a las declaraciones del mandatario.

Moscú afirmó haber llevado a cabo un “ataque masivo de alta precisión” contra objetivos militares en Ucrania. Rusia niega sistemáticamente haber atacado infraestructuras civiles.

Lea también: El papa nombra a nuevo embajador de la Santa Sede ante EEUU

Otra persona murió en la región oriental de Dnipropetrovsk, y un joven de 24 años falleció cuando su coche fue alcanzado por un dron en la región de Sumi, limítrofe con Rusia, dijeron autoridades locales.

En Zaporiyia, en el sur, un ataque ruso causó un herido, un bebé, anunció en Telegram el jefe de la administración regional, Ivan Fedorov. Además, tres personas resultaron heridas en Kiev y otras dos en Chuguiv, en la región de Járkov.