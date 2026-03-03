Canciller de Alemania convoca al embajador de Irán en Berlín por ataques indiscriminados de Teherán

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania convocó este martes al embajador iraní en Berlín, Majid Nili Ahmadabadi, por los ataques “indiscriminados” a los Estados de Oriente Medio tras el inicio de la campaña de bombardeos de EE.UU e Israel contra el país persa iniciada el sábado.

“El embajador de Irán ha sido hoy convocado en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Hemos pedido al régimen iraní de forma inequívoca que cese los ataques indiscriminados contra los Estados de la región”, indicó en un mensaje en su cuenta de X el ministerio germano responsable de la diplomacia.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania condenó también en ese mensaje los ataques contra objetivos civiles “arbitrarios y desproporcionados” con drones y misiles con los que Irán ha respondido a los bombardeos de EE.UU. e Israel.

“Los ataques amenazan a nuestros aliados, nuestro personal militar y nuestros ciudadanos en la región”, abundó el ministerio germano.

Se estima que Alemania tiene actualmente alrededor de 30.000 turistas en la región, según datos de la Asociación de la Industria Turística en Alemania (DRV).

En Oriente Medio, las Fuerzas Armadas tienen destacados militares principalmente en Jordania, Irak y Catar en el marco de la misión internacional contra la organización terrorista del Estado Islámico (EI).