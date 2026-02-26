Presidente de Cuba dice que su país se defenderá con “determinación” ante cualquier agresión

El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, durante el Congreso del Partido Comunista cubano / . ( AFP )

Cuba se defenderá con “determinación” ante cualquier “agresión terrorista”, dijo este jueves el presidente Miguel Díaz-Canel, tras el enfrentamiento entre guardacostas cubanos y tripulantes de una lancha de matrícula estadounidense que dejó cuatro muertos y seis heridos en la embarcación.

Cuba calificó el incidente del miércoles de intento de “infiltración con fines terroristas” por parte de un grupo armado, en un contexto de crecientes tensiones con Estados Unidos.

“Cuba se defenderá con determinación y firmeza frente a cualquier agresión terrorista y mercenaria que pretenda afectar su soberanía y estabilidad nacional”, escribió en X Díaz-Canel.

“Cuba ha debido enfrentar numerosas infiltraciones terroristas y agresivas procedentes de Estados Unidos desde 1959, con un alto costo en vidas, heridos y daños materiales”, denunció también en X el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez.

Según el gobierno cubano, dos de los heridos figuran en la lista de personas “sometidas a investigaciones penales” y son buscadas por “su implicación en la promoción, planificación, organización, financiamiento, apoyo o comisión” de “actos de terrorismo” en Cuba o en otros países.

Las autoridades cubanas también reportaron la detención de otro cubano que había viajado antes desde Estados Unidos para facilitar la operación, quien confesó “sus acciones”.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, señaló el miércoles que Estados Unidos investigaba este tiroteo.

“A medida que recopilemos más información, estaremos preparados para responder en consecuencia”, afirmó.

El enfrentamiento del miércoles supone un nuevo foco en las tensiones con Estados Unidos, agravadas desde la captura del exdirigente venezolano Nicolás Maduro a comienzos de enero por fuerzas estadounidenses y la interrupción de los envíos de petróleo de Caracas a Cuba.

Según La Habana, cuando el buque de guardacostas se acercó para pedir la identificación de la lancha, cuyos tripulantes abrieron fuego “contra los efectivos cubanos”, hiriendo al comandante de las tropas cubanas.