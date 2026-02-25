EN VIVO | Siga el minuto a minuto del partidazo de la Champions: Real Madrid vs. Benfica

Es una ventaja mínima, pero los Merengues suelen gestionar bien estas situaciones: han avanzado en 22 de sus últimas 23 eliminatorias de la Champions en las que han ganado el primer partido. Además, atraviesan un gran momento en casa, con seis victorias consecutivas en partidos oficiales en el Bernabéu y seis triunfos en sus últimos ocho encuentros de Champions como local (2 derrotas).

Benfica sabe cómo ganarle al Real Madrid, como demostró con un espectacular 4-2 en la última jornada de la fase de grupos, pero la historia no está de su lado. Las “Águilas” han quedado eliminadas de Europa en siete de las últimas ocho ocasiones en las que han perdido la ida de una eliminatoria en casa.

Además, su entrenador, el exestratega madridista José Mourinho, no ha ganado ninguno de sus últimos nueve partidos de eliminación directa en la competición. (4 empates, 5 derrotas). La derrota en la ida es su único tropiezo en sus últimos siete partidos oficiales (5 victorias, 1 empate), aunque solo han ganado uno de sus últimos cinco partidos fuera de casa en la fase de liga.

