Consulado de Colombia en Guadalajara suspende atención al público por motivos de seguridad

El consulado de Colombia en la ciudad de Guadalajara en México, anunció que este lunes 23 de febrero, no habrá atención al público por motivos de seguridad, aseguró en un comunicado.

“Ante los últimos eventos presentados en materia de seguridad y orden público en el Estado de Guadalajara - Estados Unidos Mexicanos, el Consulado de Colombia en Guadalajara genera Alerta de Seguridad a los connacionales. Mañana no habrá servicio consular en la misión en Guadalajara”. Se refiere a este lunes 23 de febrero de 2025.

Según el consulado, la determinación tiene como propósito que los ciudadanos permanezcan en sus hogares y evitar cualquier circunstancia que pueda comprometer su integridad.

“Esta medida se adopta con el propósito de que nuestra comunidad permanezca resguardada en sus hogares y evitar cualquier situación que pueda afectar su seguridad”, agrega la misiva.

La sede consular informó que, pese al cierre temporal, continuará disponible a través de sus canales de atención virtual.

Entre ellos, el correo electrónico guadalajara@cancilleria.gov.co y la línea de emergencias consulares +52 33 1990 4857.

“A las personas que tenían citas programadas para esa fecha, se les estará reprogramando su cita tan pronto como sea posible y las condiciones de seguridad lo permitan”, indicó la representación diplomática.