Llega a Venezuela un cargamento con más de 65 toneladas de insumos médicos de EE.UU.

La encargada de negocios estadounidense en Venezuela, Laura Dogu, informó este sábado sobre la llegada de más de 65 toneladas de suministros médicos al país suramericano.

“Supervisé la segunda entrega de más de 65.000 kilogramos de suministros médicos para el pueblo venezolano”, informó la diplomática en X, sin precisar qué tipo de insumos llegaron al país.

Detalló que este cargamento elevó a 71 toneladas el total de suministros médicos que Estados Unidos ha entregado a Venezuela, luego de que la semana pasada informara sobre la llegada de más de seis toneladas de medicamentos “para apoyar la recuperación del pueblo venezolano”.

Estos cargamentos fueron entregados en medio de estrechos contactos del Gobierno encargado de Delcy Rodríguez con Estados Unidos, dirigidos principalmente a recuperar las relaciones diplomáticas, que estuvieron rotas desde 2019, y a revitalizar la industria petrolera del país suramericano.

Rodríguez ha recibido visitas en Caracas de altos funcionarios estadounidenses, incluyendo al secretario de Energía, Chris Wright, con quien anunció un acuerdo energético a largo plazo; y el jefe del Comando Sur estadounidense, Francis Donovan, con quien acordó combatir el narcotráfico y terrorismo en la región.

El pasado 27 de enero, la presidenta encargada anunció el desbloqueo de activos de Venezuela en Estados Unidos como resultado de los diálogos con el Gobierno del mandatario estadounidense, Donald Trump, e informó sobre la compra, en el país norteamericano, de equipos para los hospitales con estos recursos liberados.

La mandataria, quien asumió el Ejecutivo tras la captura de Maduro durante el ataque militar de EE.UU. en Caracas, dijo que el dinero también se destinaría a la compra de equipos para el sistema eléctrico y para la industria del gas en Venezuela.