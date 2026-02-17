A la cárcel hombre que estaría exigiendo dinero a ganaderos en Bolívar

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Javier Humberto Betancourt Álvarez, alias Marlon, como presunto responsable de una extorsión de la que estarían siendo víctimas el propietario y el administrador de una finca en el municipio de Mahates (Bolívar).

El ahora procesado habría simulado ser jefe financiero de un grupo delincuencial, y como tal llegaba hasta el predio de las víctimas para exigirles un pago inicial de 5 millones de pesos. La misma suma, al parecer, debían pagarla cada mes.

Las víctimas eran intimidadas con ser asesinadas, en caso de incumplir los pagos exigidos.El pasado 13 de febrero, en medio de una entrega controlada, uniformados del Gaula capturaron a los ahora procesados cuando se dispondrían a recibir el dinero relacionado la extorsión.

Un fiscal de la Seccional Bolívar le imputó el delito de extorsión agravada, al cual no se allanó y, por disposición judicial, deberá cumplir medida de aseguramiento en un centro de reclusión