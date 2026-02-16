Ofensiva en Magangué deja 19 capturados, armas incautadas y droga decomisada

En una fuerte arremetida contra la delincuencia durante la última semana, la Policía Nacional logró la captura de 19 presuntos delincuentes señalados de cometer diferentes delitos que venían afectando la seguridad en el municipio.

Según las autoridades, entre los delitos que se les atribuyen están homicidio, acceso carnal violento, violencia intrafamiliar, hurto de motocicletas, porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes, uso de documentos falsos, receptación y otros hechos delictivos, en medio de operativos realizados en distintos sectores.

En los procedimientos, los uniformados también incautaron cuatro armas de fuego, recuperaron dos motocicletas que habían sido hurtadas e incautaron 275 dosis de sustancias alucinógenas, golpeando las economías ilegales.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, aseguró: “No bajamos la guardia frente al delito. Seguiremos en las calles con operativos contundentes para garantizar la tranquilidad de todos los ciudadanos.”

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para denunciar y colaborar con información que permita seguir cerrándole el cerco a la delincuencia en Magangué.

Además, la institución indicó que estos resultados hacen parte de una estrategia sostenida de control y presencia en barrios y corregimientos, con el objetivo de prevenir hechos violentos y fortalecer la convivencia ciudadana en toda la jurisdicción.

Finalmente, la Policía anunció que continuará desarrollando planes operativos y acciones focalizadas contra estructuras criminales, invitando a la ciudadanía a confiar en las autoridades y reportar cualquier situación sospechosa que afecte la seguridad del municipio.