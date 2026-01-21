Brasil confirma que recibió invitación para participar en la Junta de Paz de Trump

Brasil recibió una invitación para participar en la Junta de Paz para Gaza impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes una fuente de la Cancillería a EFE.

La propuesta está siendo discutida en el seno del Gobierno y con socios de otros países, y el Ejecutivo liderado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva todavía no ha tomado una decisión al respecto, dijo la fuente.

Según la Casa Blanca, la Junta de Paz ha sido concebida para supervisar el plan que pretende poner fin al conflicto de Israel contra la Franja de Gaza y para garantizar en el futuro la seguridad y la desmilitarización de ese territorio palestino.

Varios países y organismos internacionales, entre ellos la Unión Europea, han recibido invitación para participar en la Junta de Paz, a la que ya han confirmado que se sumarán Alemania, Argentina, Paraguay, Catar, Emiratos Árabes Unidos o Bielorrusia, entre otros.

En cambio, países como Francia o Noruega han rechazado participar en ese foro, a lo que Trump ha respondido con amenazas de imponer aranceles del 200 % en los vinos y champanes franceses.

El presidente brasileño ha negociado con Trump la retirada del grueso de los aranceles que Washington había impuesto contra los productos del país suramericano como represalia por el juicio que llevó a la condena de cárcel contra el exmandatario Jair Bolsonaro.

Después de varios encuentros con Trump, Lula se ha declarado “amigo” de su homólogo estadounidense, aunque no ha dejado de ser crítico por la política externa del republicano, en especial por el ataque militar contra Venezuela y la captura de Nicolás Maduro.

Este martes, Lula criticó que Trump recurra constantemente a las redes sociales para comunicar sus decisiones políticas.

“¿Se han dado cuenta de que el presidente Trump quiere gobernar el mundo por Twitter? Es fantástico. Todos los días dice una cosa y todos los días el mundo habla de lo que dijo”, comentó Lula durante una ceremonia de entrega de viviendas populares en el municipio de Rio Grande, en el sur del país.