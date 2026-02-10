Ricardo Roa descartó renunciar y pedir licencia: aseguró tener pruebas para demostrar su inocencia
Caracol Radio conoció que Ricardo Roa presentará un informe a la Junta Directiva de Ecopetrol los días 18 y 19 de febrero.
Ricardo Roa en la sede de Ecopetrol, en Bogotá, Colombia, el 1 de abril.
6AM W de Caracol Radio conoció que Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, por el momento ha descartado la posibilidad de renunciar y de solicitar una licencia a la Junta Directiva, pese a que la Fiscalía General de la Nación anunció que imputará cargos en su contra el próximo 11 de marzo.
Este medio pudo confirmar que Roa considera que cuenta con las pruebas necesarias para demostrar su inocencia por los dos delitos que se le señalan: por presunto conflicto de intereses en la compra de un apartamento y por haber permitido violar los topes electorales en la campaña ‘Petro presidente’.
Adicionalmente, Caracol Radio conoció que el próximo 18 y 19 de febrero se llevará a cabo una junta en la que Roa tiene previsto presentar un informe de su gestión a los tres nuevos integrantes: Carolina Arias, Gonzalo Castaño y César Loza.
