Ejército abrió vacantes para prestar servicio militar: bonificación mensual de más de 1700.000 pesos

La Décimo Tercera Brigada del Ejército anunció una convocatoria para todos los jóvenes entre 18 y 24 años que quieran hacer prestar el servicio militar en Bogotá.

Según mencionan, todos los interesados podrán prestar servicio en cualquiera de las 15 unidades de Bogotá y el departamento de Cundinamarca durante 2026.

Puede leer: Carrera de suboficial del Ejército Colombiano 2026: Cuánto cuesta, duración formación integral y más

Allí, recibirán beneficios tanto económicos como educativos, de salud y más.

Cupos para prestar servicio militar en Bogotá y Cundinamarca

El Ejército dispuso de 1.031 cupos para quienes deseen prestar servicio militar de manera voluntaria. Entre estos, hay 63 vacantes destinadas a mujeres.

Desde el 1 de febrero y hasta el próximo 25 del mismo mes, podrán acercarse a las unidades o distritos militares ubicados en Bogotá y en los municipios de Facatativá, Cajicá, Fusagasugá, Ubalá y Soacha en Cundinamarca, donde recibirán orientación sobre el proceso de incorporación.

Además está disponible la línea telefónica 601 426 14 20 y el portal oficial www.reclutamiento.mil.co para resolver dudas sobre el proceso.

“Con esta convocatoria, el Ejército Nacional reafirma su compromiso de generar un impacto positivo en la juventud colombiana, brindando herramientas que fortalecen su proyecto de vida y su futuro personal y profesional”, agrega el Ejército.

Beneficios para quienes presentan servicio militar

Si bien estos jóvenes son llamados para contribuir a las labores de seguridad y defensa, también participarán en actividades de conservación ambiental, protocolo y ceremonial militar, apoyo comunitario y tareas administrativas, fortaleciendo su formación personal, cívica y profesional.

Le puede interesar: Histórica designación: una mujer lidera por primera vez las operaciones logísticas del Ejército

Además de esto, los que queden seleccionados recibirán importantes beneficios: