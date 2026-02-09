Ejército abrió vacantes para prestar servicio militar: bonificación mensual de más de 1700.000 pesos
Todos los interesados podrán prestar servicio en cualquiera de las 15 unidades de Bogotá y Cundinamarca.
La Décimo Tercera Brigada del Ejército anunció una convocatoria para todos los jóvenes entre 18 y 24 años que quieran hacer prestar el servicio militar en Bogotá.
Según mencionan, todos los interesados podrán prestar servicio en cualquiera de las 15 unidades de Bogotá y el departamento de Cundinamarca durante 2026.
Puede leer: Carrera de suboficial del Ejército Colombiano 2026: Cuánto cuesta, duración formación integral y más
Allí, recibirán beneficios tanto económicos como educativos, de salud y más.
Cupos para prestar servicio militar en Bogotá y Cundinamarca
El Ejército dispuso de 1.031 cupos para quienes deseen prestar servicio militar de manera voluntaria. Entre estos, hay 63 vacantes destinadas a mujeres.
Desde el 1 de febrero y hasta el próximo 25 del mismo mes, podrán acercarse a las unidades o distritos militares ubicados en Bogotá y en los municipios de Facatativá, Cajicá, Fusagasugá, Ubalá y Soacha en Cundinamarca, donde recibirán orientación sobre el proceso de incorporación.
Además está disponible la línea telefónica 601 426 14 20 y el portal oficial www.reclutamiento.mil.co para resolver dudas sobre el proceso.
“Con esta convocatoria, el Ejército Nacional reafirma su compromiso de generar un impacto positivo en la juventud colombiana, brindando herramientas que fortalecen su proyecto de vida y su futuro personal y profesional”, agrega el Ejército.
Beneficios para quienes presentan servicio militar
Si bien estos jóvenes son llamados para contribuir a las labores de seguridad y defensa, también participarán en actividades de conservación ambiental, protocolo y ceremonial militar, apoyo comunitario y tareas administrativas, fortaleciendo su formación personal, cívica y profesional.
Le puede interesar: Histórica designación: una mujer lidera por primera vez las operaciones logísticas del Ejército
Además de esto, los que queden seleccionados recibirán importantes beneficios:
- Bonificación mensual equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV), es decir, $1.750.905.
- Al licenciarse, el soldado recibirá un SMLMV ($1.750.905) destinado a dotación civil.
- Bonificación final correspondiente a 1,5 SMLMV, equivalente a $2.626.357.
- Acceso a servicios de salud prioritaria o general y atención de necesidades básicas.
- Estadía y alimentación con estándares de calidad establecidos por el comité de nutrición.
- Bancarización y manejo de productos financieros básicos, lo que ayuda a construir historial crediticio
- Permiso anual con auxilio de transporte equivalente a un SMLMV ($1.423.500).
- Reconocimiento económico adicional mensual del 5 % del SMLMV para quienes se destaquen como dragoneantes.
- Descuentos en almacenes, restaurantes y tiendas gracias a alianzas comerciales.
- Transporte al lugar de destinación, sostenimiento durante el desplazamiento y regreso al domicilio al finalizar el servicio.
- Permisos y devolución económica proporcional de la partida de alimentación.
- Acceso a programas de formación laboral y técnica con el SENA o instituciones vinculadas
- Acceso a líneas de crédito especial con el Icetex.
- Descuento y estudio institucional para el otorgamiento de matrícula cero, financiada en las carreras militares y policiales (oficial, suboficial y soldado profesional).
- El tiempo de servicio será contabilizado para la sumatoria de semanas de cotización en fondos de pensión públicos y privados.
- En instituciones de la fuerza pública, el tiempo de servicio será computado para cesantías y prima de antigüedad, conforme a la Ley.
- Obtención de la tarjeta de reservista de primera clase, física y digital, con constancia electrónica.
- Priorización en programas y políticas de generación de empleo y promoción del enganche laboral.
- Prioridad para acceder a cursos de capacitación en el marco de las políticas del Servicio Público de Empleo.
- Capacitación para la adaptación al regreso a casa durante el último mes de servicio.
- Posibilidad de extender voluntariamente el servicio militar hasta por 12 meses adicionales, conservando todos los beneficios, derechos y deberes establecidos por la Ley.