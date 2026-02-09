EE.UU. intercepta un petrolero en el Índico por violar bloqueo de Washington en el Caribe

El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció este lunes que interceptó en el océano Índico a un petrolero que, según Washington, violaba las limitaciones impuestas por el Gobierno del presidente Donald Trump para las transferencias de crudo en el Caribe que afectan a Venezuela y Cuba.

Según una publicación en X, las Fuerzas Armadas estadounidenses llevaron a cabo “una inspección, una interdicción marítima y el abordaje del Aquila II sin incidentes en el área de responsabilidad del Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos (Indopacom)”.

El Departamento de Guerra explica en el mensaje que “el Aquila II operaba en desacato a los límites de la cuarentena impuesta por el presidente Trump a los buques sancionados en el Caribe”.

“Intentó escapar, pero lo seguimos. El Departamento de Guerra rastreó y persiguió a este buque desde el Caribe hasta el océano Índico. Ninguna otra nación en el planeta tiene la capacidad de imponer su voluntad en cualquier ámbito. Por tierra, mar o aire, nuestras Fuerzas Armadas los encontrarán y les harán justicia. Se quedarán sin combustible mucho antes de que puedan escapar de nosotros”, añade el comunicado.

Desde diciembre de 2025, Estados Unidos aplica una “cuarentena” marítima sobre petroleros sancionados que entran o salen de Venezuela, dentro de la llamada Operation Lanza del Sur, en la que ya se han abordado o incautado al menos siete buques.

El propio Trump firmó a su vez una orden ejecutiva para castigar con aranceles a los países que envíen crudo a Cuba, un mecanismo de presión que está estrangulando a la isla.

El objetivo declarado es impedir que se venda petróleo venezolano fuera de los canales autorizados por Washington y cortar ingresos a redes consideradas aliadas de Rusia, Irán o la propia Cuba.

“Cuando el Departamento de Guerra dice cuarentena, lo decimos en serio. Nada impedirá que el Departamento de Guerra defienda nuestra patria, ni siquiera en océanos al otro lado del mundo”, insistieron las fuentes oficiales desde su cuenta en X.