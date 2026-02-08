“Su despliegue militar no nos intimida”: Canciller de Irán tras inicio de negociaciones con EE.UU

Irán duda que EE.UU tome en serio las negociaciones, reveló su canciller. Foto: AFP. / KARIM JAAFAR

En el marco de sus negociaciones con Washington, Irán ha descartado renunciar al enriquecimiento de uranio incluso en caso de “guerra” con Estados Unidos, quienes mantienen la presión militar.

Tras una primera ronda de conversaciones el viernes en Omán, la cual ambas partes calificaron como positiva, los dos países confirmaron su voluntad de continuar con el diálogo.

Sin embargo, Irán mantiene su firmeza con las líneas rojas al aceptar hablar únicamente de su programa nuclear y dejando muy en claro que tiene derecho a desarrollar energía nuclear con fines civiles.

Estados Unidos, que ha desplegado fuerza militar en el Golfo, exige un acuerdo más amplio, que incluya la limitación de las capacidades balísticas del país y además, el cese de su apoyo a grupos armados hostiles a Israel.

“Su despliegue militar en la región no nos intimida [...] Somos un pueblo de diplomacia; también somos un pueblo de guerra, pero eso no significa que busquemos la guerra”, dijo el canciller Abás Araqchi durante un foro en Teherán.

Araqchi indicó que Irán podría considerar “una serie de medidas de confianza respecto al programa nuclear”, esto a cambio del levantamiento de las sanciones que han golpeado la economía iraní.

Vale la pena agregar que, pese a la intención de continuar con los diálogos, en una rueda de prensa el canciller confesó dudar sobre la “seriedad” de Estados Unidos para “entablar negociaciones reales”.

Irán “evaluará el conjunto de señales y decidirá sobre la continuación de las negociaciones”, afirmó.