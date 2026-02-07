Renuncia editor y CEO del Washington Post tras ola de despidos y críticas internas

Lewis, quien había asumido el liderazgo del periódico en enero de 2024, comunicó su decisión a través de un mensaje interno dirigido a la redacción, en el que señaló que su salida busca permitir una nueva etapa de liderazgo en un momento “especialmente desafiante” para el medio. Su renuncia se produce en un contexto de fuerte presión interna, tras los recortes que afectaron aproximadamente a un tercio de la plantilla, incluidos periodistas de áreas emblemáticas como deportes, libros y cobertura local.

Los despidos generaron malestar entre los trabajadores y encendieron críticas dentro de la industria periodística estadounidense, en medio de un debate más amplio sobre la sostenibilidad económica de los grandes medios tradicionales frente a la caída de ingresos publicitarios y de suscriptores digitales.

Reacciones y cuestionamientos al liderazgo

Diversos periodistas del Washington Post, tanto activos como retirados, expresaron su preocupación por el impacto de los recortes en la calidad editorial y en la misión histórica del diario. Algunas voces señalaron que las decisiones adoptadas durante la gestión de Lewis deterioraron la confianza interna y afectaron la moral de la redacción.

A esto se sumaron cuestionamientos externos sobre la rapidez y magnitud de los despidos, ocurridos en un contexto de transformación del modelo de negocio del periódico, que busca adaptarse a un entorno digital cada vez más competitivo.

Transición y futuro del diario

Tras la renuncia de Lewis, el director financiero del Washington Post, Jeff D’Onofrio, fue designado como editor y CEO interino mientras se define el nuevo liderazgo. El propietario del medio, Jeff Bezos, respaldó públicamente la transición y reiteró su apoyo al equipo periodístico, destacando la necesidad de preservar el rigor informativo y la independencia editorial del diario.

La salida de Lewis marca un nuevo capítulo de incertidumbre para uno de los periódicos más influyentes de Estados Unidos, que enfrenta el reto de recuperar estabilidad financiera sin sacrificar su papel clave en el periodismo de investigación y la cobertura política nacional e internacional.