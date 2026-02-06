Resultado Lotería de Bogotá, Quindío y ColorLoto HOY 5 de febrero 2026: números ganadores y premios

Lotería de Bogotá y del Quindío. Foto Getty Images.

La Lotería de Bogotá y la del Quindío se juegan todos los jueves a las 10:30 de la noche, la primera puede verla por medio del Canal 1 y la segunda por el canal regional Telecafé, o ambas en sus transmisiones en vivo en Facebook Live y YouTube Live.

Es importante destacar que, si el día cae festivo, el sorteo se moverá al siguiente día hábil.

Resultados Lotería de Bogotá hoy 5 de febrero 2026

Este jueves 5 de febrero de 2026 se jugó la Lotería de Bogotá por un premio mayor de 10.000 millones de pesos.

El resultado del premio mayor en el sorteo 2828 es: 2815 de la serie 456

Resultados Lotería del Quindío HOY 5 de febrero 2026

Este jueves 5 de febrero de 2026 se jugó la Lotería del Quindío por un premio mayor de 2.000 millones de pesos.

El resultado del premio mayor del sorteo 3001 es: 7756 de la serie 171

Resultados de ColorLoto hoy 8 de enero de 2026

ColorLoto se juega todos los lunes y jueves a las 11:00 de la noche, y puede verlo por medio del Canal 1 o en la transmisión en vivo de Facebook Live y YouTube Live.

Este 8 de enero de 2026 se jugó el acumulado de ColorLoto. Conozca a continuación los resultados del sorteo 0155: 2, 7, 6, 3, 1, 5

Los colores fueron:

2 - Negro

7 - Blanco

6 - Blanco

3 - Rojo

1 - Negro

5 - Amarillo

Resultados de ColorLoto

