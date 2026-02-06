Tendencias

Resultado Lotería de Bogotá, Quindío y ColorLoto HOY 5 de febrero 2026: números ganadores y premios

Estos son los resultados de las loterías de Bogotá y Quindío, y las balotas ganadoras en ColorLoto el 5 de febrero 2026. Conozca los números de la suerte.

Lotería de Bogotá y del Quindío. Foto Getty Images.

Lotería de Bogotá y del Quindío. Foto Getty Images.

La Lotería de Bogotá y la del Quindío se juegan todos los jueves a las 10:30 de la noche, la primera puede verla por medio del Canal 1 y la segunda por el canal regional Telecafé, o ambas en sus transmisiones en vivo en Facebook Live y YouTube Live.

Es importante destacar que, si el día cae festivo, el sorteo se moverá al siguiente día hábil.

Resultados Lotería de Bogotá hoy 5 de febrero 2026

Este jueves 5 de febrero de 2026 se jugó la Lotería de Bogotá por un premio mayor de 10.000 millones de pesos.

El resultado del premio mayor en el sorteo 2828 es: 2815 de la serie 456

No se pierda todos resultados de los demás premios de la Lotería de Bogotá aquí:

Resultados Lotería del Quindío HOY 5 de febrero 2026

Este jueves 5 de febrero de 2026 se jugó la Lotería del Quindío por un premio mayor de 2.000 millones de pesos.

El resultado del premio mayor del sorteo 3001 es: 7756 de la serie 171

No se pierda todos resultados de los demás premios de la Lotería del Quindío aquí:

Resultados de ColorLoto hoy 8 de enero de 2026

ColorLoto se juega todos los lunes y jueves a las 11:00 de la noche, y puede verlo por medio del Canal 1 o en la transmisión en vivo de Facebook Live y YouTube Live.

Este 8 de enero de 2026 se jugó el acumulado de ColorLoto. Conozca a continuación los resultados del sorteo 0155: 2, 7, 6, 3, 1, 5

Los colores fueron:

  • 2 - Negro
  • 7 - Blanco
  • 6 - Blanco
  • 3 - Rojo
  • 1 - Negro
  • 5 - Amarillo

Resultados de ColorLoto

No se pierda los resultados de ColorLoto aquí:

Escuchar Caracol Radio EN VIVO:

Bogotá

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad