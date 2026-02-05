¿Qué pasó con el vuelo de LATAM entre Bogotá y Cali que tuvo que regresar al aeropuerto El Dorado?

Avión de LATAM Airlines con el tren de aterrizaje (Getty Images) / NurPhoto

TRANSPORTE

Momentos de tensión vivieron los pasajeros del vuelo LA4051 de LATAM Airlines Colombia, que cubría la ruta Bogotá–Cali, luego de que tras el despegue se reportara humo en una turbina, olor a quemado y fuertes jalones en la aeronave.

De acuerdo con testimonios de pasajeros, la situación generó pánico a bordo, lo que llevó a la tripulación a tomar la decisión inmediata de regresar al Aeropuerto El Dorado de Bogotá.

En un comunicado, LATAM Airlines confirmó que si bien se identifió la anomalidad, el hecho no representó una “emergencia”.

“Durante la fase de ascenso del vuelo LA4051 se identificó una indicación anormal en uno de los sistemas del avión, generando la decisión por parte de la tripulación de regresar al aeropuerto de Bogotá”.

La aerolínea indicó que para el retorno se solicitó prioridad al control de tránsito aéreo, y que la aeronave realizó una aproximación y aterrizaje sin ninguna novedad.

“El sistema afectado está siendo revisado por parte del área de mantenimiento”, agregó la compañía.

LATAM también informó que los pasajeros fueron reacomodados en otro vuelo con destino a Cali, el cual está programado para salir a las 10:00 p.m. desde el Aeropuerto El Dorado.