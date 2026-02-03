Melania Trump recibirá vestido hecho en tejido ancestral de Nariño

Cuaspud-Carlosama

Una pieza de la colección “Raíz Dorada” , de la diseñadora nariñense Flor Imbacuán Pantoja hace parte los regalos que lleva desde Colombia el presidente de la República Gustavo Petro en la visita a su similar de Estados Unidos.

La obra textil tejida en Guanga, fue elaborada en el municipio de Cuaspud Carlosama en el sur del departamento de Nariño, en donde Imbacuán Pantoja, ha construido una historia de resiliencia con las mujeres que habitan en su resguardo indígena.

“Más que un vestido, es una obra textil de alto nivel, tejida en La Guanga por artesanas del sur de Colombia, que lleva consigo la memoria, la tradición y el espíritu cultural de nuestro territorio” aseguró.

La diseñadora de modas es además la Fundadora y Líder de Hajsu etnomoda, marca que ha logrado un gran posicionamiento no solo en Colombia sino a nivel internacional. En lengua quechua, Hajsu significa: vestuario indígena.

Sus prendas atraen por su diseño y colorido además del tejido elaborado en telar de Guanga, un instrumento ancestral, que era utilizado principalmente por comunidades indígenas en la región andina.

La encargada de elaborar la pieza que llegará a manos de la primera dama de los Estados Unidos, ha obtenido a lo largo de su historia un sin número de reconocimientos como:

El Premio Lápiz de Acero 2023, con el Premio Banco de Bogotá, Inexmoda, Usaid, Acdivoca, Pasarela y Stand en Colombiamoda 2023 y con el Reconocimiento “Connect. Share. Inspire” del World Indigenous BusinessForum 2022, entre otros.