Al menos 15 peregrinos murieron en un accidente de bus en el noreste de Brasil

Al menos 15 personas, entre ellas tres niños, murieron este martes en un accidente de autobús en Alagoas, en el noreste de Brasil, informaron las autoridades del estado.

El vehículo que volcó transportaba a unos 60 peregrinos que regresaban de la celebración de Nuestra Señora de las Candelas, una fiesta religiosa tradicional en el estado de Ceará, según la prensa local.

Entre las víctimas fatales hay siete mujeres, cinco hombres y tres menores de edad. Aún se investigan las causas del accidente, calificado como de “alta complejidad” por las autoridades en un nota.

El bus se accidentó a la altura del municipio de Sao José da Tapera, en la región conocida como Sertao alagoano.

Los sobrevivientes fueron trasladados a hospitales de la zona, donde aún reciben atención médica.

El gobernador del estado de Alagoas, Paulo Dantas, decretó un duelo oficial de tres días por la tragedia.

“Me solidarizo con los familiares y amigos en este momento de dolor tan grande”, manifestó Dantas en X.

Captura de pantalla de la publicación del gobernador de Alagoas, Paulo Dantas (@paulodantasal). Ampliar

La peregrinación de Nuestra Señora de las Candelas atrae cada 2 de febrero a miles de devotos del noreste brasileño hacia el municipio de Juazeiro do Norte, en Ceará.

Los accidentes de carretera son frecuentes en Brasil.

En octubre pasado, 16 hinchas del club Flamengo resultaron heridos cuando el bus en el que viajaban hacia un partido en Argentina volcó a las afueras de Rio de Janeiro.

Ese mismo mes, 17 personas murieron en otro accidente en el estado de Pernambuco, en el noreste del país, luego de que el conductor perdiera el control del vehículo.