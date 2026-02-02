Universidad del Tolima abre convocatoria para elección de Rector(a) 2026–2030: fechas clave

Colombia

La Universidad del Tolima ha iniciado formalmente la carrera por la Rectoría. Hasta el próximo 6 de marzo, los académicos interesados podrán postularse para dirigir la Universidad del Tolima durante los próximos cuatro años, en un proceso que combinará la meritocracia con la participación virtual de miles de estudiantes y egresados.

De acuerdo con el Acuerdo N.° 047 de 2025, expedido el 26 de diciembre de 2025 por el Consejo Superior Universitario, los aspirantes podrán inscribirse ante la Secretaría General.

Este proceso democrático, participativo y transparente convoca a estudiantes, docentes y graduados a hacer parte activa de la elección del máximo representante académico y administrativo de la Institución para el próximo cuatrienio.

¿Cómo es el proceso de elección?

El proceso de elección se desarrollará en tres fases claramente definidas, le contamos acá las fechas clave de la ruta electoral.

Consolidación de candidatos

• Inscripción de aspirantes: 19 de enero al 6 de marzo de 2026

• Verificación de requisitos: 7 al 12 de marzo de 2026

• Publicación de aspirantes habilitados: 13 de marzo de 2026

• Reclamaciones: 14 al 16 de marzo de 2026

• Respuesta a reclamaciones: 17 y 18 de marzo de 2026

• Presentación de aspirantes a la comunidad académica: 19 de marzo de 2026

• Exposición de propuestas: 20 de marzo al 8 de mayo de 2026

Consulta a la comunidad

• Conformación del censo electoral: 24 de marzo al 8 de mayo de 2026

• Consulta virtual a estudiantes: 22 y 23 de mayo de 2026

• Consulta virtual a profesores y graduados: 22 o 23 de mayo de 2026

• Publicación de resultados: 26 de mayo de 2026

Presentación, elección y designación

• Presentación de aspirantes ante el Consejo Superior: 28 de mayo de 2026

• Designación de Rector(a): 28 de mayo de 2026

¿Quiénes puedes aspirar? Documentos y requisitos

Las personas interesadas en postularse pueden consultar y descargar en la página oficial de convocatorias:

• El Acta de inscripción de aspirantes

• El formato de tratamiento de datos personales

La reglamentación completa del proceso está contenida en el Acuerdo N.° 047 de 2025, disponible en el portal institucional.

La importancia del voto y dónde encontrar más información

La Universidad del Tolima reafirma su compromiso con la democracia participativa, la transparencia institucional y el fortalecimiento de la gobernanza universitaria, e invita a la comunidad a participar activamente en este importante proceso electoral.

Los resultados de la consulta virtual a estudiantes, docentes y graduados son un termómetro decisivo para la legitimidad del próximo rector. Para más información, consulte la sección Elecciones Rector en el portal institucional o comuníquese con la Secretaría General.