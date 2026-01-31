El papa expresa pesar y solidaridad con los afectados por la tormenta Kristin en Portugal

Papa León XIV celebra una misa el 29 de noviembre de 2025. FOTO. Chris McGrath/Getty Images / Chris McGrath

En un telegrama enviado a Monseñor José Ornelas Carvalho, Obispo de Leiria-Fátima y Presidente de la Conferencia Episcopal Portuguesa (CEP), al conocer la grave devastación que la tormenta causó en el centro del país, “el papa desea expresar su pesar por las personas que perdieron la vida y se une espiritualmente al dolor de los familiares”.

Hasta el momento, se han reportado cinco muertes, además de inundaciones, deslizamientos de tierra y cortes de electricidad que han afectado a más de 850.000 personas.

El papa también ha expresado “su solidaridad con los heridos, los desplazados y los gravemente afectados por los enormes daños causados por esta tormenta”.

Y ofrece sus oraciones “por las autoridades nacionales y locales, así como por las instituciones civiles, militares y religiosas que se unen para apoyarlas, expresando su gratitud por el compromiso de las organizaciones eclesiales, sin olvidar la solidaridad espontánea de cada ciudadano”.

Finalmente, León XIV “pide a Dios el bálsamo de la solidaridad y la luz de la esperanza cristiana, impartiendo su bendición apostólica”.