El canciller de Venezuela se reunió con jefa de la misión diplomática estadounidense

Estados Unidos designó a Laura F. Dogu como encargada de Negocios de la Unidad de Asuntos de Venezuela en Bogotá.

Venezuela

El canciller de Venezuela, Yván Gil, informó que sostuvo una reunión con l jefa de misión diplomática estadounidense, que arribó a Venezuela en medio del proceso para reanudar la relación bilateral tras la caída de Nicolás Maduro.

El encuentro con la embajadora Laura Dogu forma parte de una agenda “orientada a marcar una hoja de ruta de trabajo en asuntos de interés bilateral, así como, abordar y resolver las diferencias existentes por la vía del diálogo diplomático”, escribió el canciller Yván Gil en Telegram.

Por su parte, la diplomática en español escribió en la cuenta X de la embajada en Caracas: “Mi equipo y yo estamos listos para trabajar”.

Acompaña el texto dos fotos en el aeropuerto. No está claro cuánto tiempo permanecerá en el país o la agenda que cumplirá.

¿Por qué se da la visita?

La visita se da en medio de un proceso de reanudación gradual de las relaciones rotas con Washington por decisiones de Nicolás Maduro en 2019, luego de que desconociera su primera reelección en 2018 y apoyara un fracasado proyecto de gobierno paralelo opositor encabezado por Juan Guaidó.

Además, Estados Unidos tampoco había reconocido el resultado de la segunda reelección de Maduro en 2024, que la oposición liderada por María Corina Machado denunció como un “robo a Venezuela”.