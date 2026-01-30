ONU advierte de riesgo de “colapso financiero inminente” por falta de pago de países miembros

La ONU cerró el 2025 con un récord de 1.560 millones de dólares en cuotas pendientes. Parte de las deudas son de contribuyentes clave como Estados Unidos o Rusia. (Foto: Caracol Radio / Getty )

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que la organización se enfrenta a una situación financiera “insostenible” que requiere de “medidas inmediatas por parte de los Estados miembros” que no han pagado sus cuotas.

Según explicó el portavoz adjunto, Farhan Haq, en una rueda de prensa, la crisis se debe a la falta de pago de cuotas por parte de varios Estados y la obligación de devolver fondos no utilizados.

Indicó que la ONU advirtió ya el pasado noviembre de que la devolución de casi 300 millones de dólares en créditos podría “desencadenar una crisis de liquidez” y que las cifras actuales muestran que “esa situación ahora es inminente”.

“Estos dos factores nos han colocado en una situación insostenible”, afirmó Haq después de que trascendiera a los medios una carta que envió ayer el propio Guterres a algunos países explicando cómo podría afectar la situación financiera al funcionamiento de la ONU.

Los que no pagan son los que más deben

A pesar de que más de 150 Estados sí cumplieron con sus pagos en 2025, la ONU cerró el año con un récord de 1.560 millones de dólares en cuotas pendientes, más del doble que en 2024, anotó Haq.

“Si no se reciben los pagos adeudados o no se suspende la devolución de fondos, la organización podría quedarse sin dinero para mantener sus operaciones”, advirtió.

El portavoz subrayó que los funcionarios que gestionan las finanzas de la ONU “simplemente analizan las cifras” y que el organismo “ha tenido que recurrir durante años a reservas y maniobras presupuestarias para garantizar su funcionamiento”.

“Las reservas actuales no son suficientes para asegurar la liquidez necesaria. Es ahora o nunca”, enfatizó.

Modificar el funcionamiento para ahorrar gastos

En cuanto a posibles reformas que permitan modificar cómo se gestiona el presupuesto, el portavoz dijo que es algo que ya se ha planteado a los Estados y que confía en que los países “entiendan la gravedad de la situación y actúen en consecuencia”.

Para modificar los reglamentos, hace falta un acuerdo de dos tercios de la Asamblea General y el visto bueno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, puntualizó.

El pasado diciembre, la ONU señaló que había cerrado 2024 con 760 millones de dólares en cuotas impagadas y que tampoco había recibido 877 millones de dólares en contribuciones adeudadas para 2025, indicando que contribuyentes clave como Estados Unidos y Rusia no han pagado lo que adeudan.

Entonces se fijó un presupuesto para 2026 de 3.238 millones de dólares, lo que supone una reducción de 577 millones de dólares, un 15,1 %, en comparación con 2025.

Recortes inevitables

El organismo prevé eliminar 2.681 puestos de trabajo, así como llevar a cabo recortes de más del 21 % en misiones políticas especiales, como parte de la iniciativa ONU80 para modernizar operaciones y reducir costos.

Al tiempo, busca que los Estados miembros cumplan con sus obligaciones para evitar que la falta de financiación afecte a programas que considera vitales como los de ayuda humanitaria y las operaciones de paz.