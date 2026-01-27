Unión Europea apoyó proyecto de Francia de prohibir las redes sociales a menores de 15 años

Francia tiene derecho a prohibir las redes sociales, algo previsto en una ley aprobada en primera lectura por los diputados franceses, afirmó este martes 27 de enero, la Comisión Europea, a quien competerá hacer que la medida se aplique.

“Sí, las autoridades francesas tienen derecho a instaurar una mayoría [de edad] digital dirigida a todos sus ciudadanos”, declaró a la prensa Thomas Regnier, portavoz del Ejecutivo europeo.

“Las grandes plataformas en línea tienen la obligación de respetar la legislación nacional, pero asegurarse de que [la iniciativa] es aplicable y de que han puesto en marcha dispositivos de verificación de edad adecuados es una prerrogativa de la Comisión”, agregó Regnier.

Si al final se adoptara la ley y fuera conforme a la legislación europea, “la Comisión se encargará de que las grandes plataformas la apliquen”, indicó el vocero, que recordó que varios países europeos, incluida Francia, están probando una aplicación para comprobar la edad de los internautas.

Las pruebas deberían terminar antes de que finalice el año.

Los diputados franceses aprobaron en la madrugada del martes prohibir las redes sociales a los menores de 15 años, una iniciativa impulsada por el presidente Emmanuel Macron que busca proteger la salud mental de los adolescentes y luchar contra el ciberacoso.

La medida, que también debe obtener la aprobación del Senado (cámara alta) para entrar en vigor, llega después de que Australia vetara en diciembre las redes sociales a los menores de 16 años, una primicia mundial.