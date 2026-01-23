Arabia Saudita descartó que la situación en Venezuela tenga ‘gran impacto’ en el mercado petrolero

Arabia Saudita descartó este viernes 23 de enero, que la nueva situación en Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro y la intención de Estados Unidos de aumentar la producción de petróleo tenga un “gran impacto” en el mercado.

“Creo que no veremos un gran impacto en el mercado del petróleo”, aseguró el ministro de Finanzas Mohamed Al Jadaan en el debate de clausura del Foro Económico Mundial, que se celebra en Davos (Suiza).

“Cualquier aumento de la producción llevará tiempo y requerirá inversiones considerables”, añadió.

Desde la captura y derrocamiento de Maduro el pasado 3 de enero en un operativo militar en Caracas, Estados Unidos controla las ventas de crudo venezolano.

Pese a las ambiciones de Donald Trump sobre el petróleo venezolano, las multinacionales del sector mantienen la cautela y evitan lanzar grandes inversiones en las infraestructuras del país.

Venezuela posee las mayores reservas probadas de crudo del mundo, con 303.221 millones de barriles, según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), por delante de Arabia Saudita (267.200 millones) e Irán.

Sin embargo, décadas de corrupción y mala gestión han hecho caer la producción de un máximo de más de tres millones de barriles diarios hasta los 1,2 millones de barriles de la actualidad, según datos de las autoridades venezolanas.

Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Venezuela produjo en 2025 950.000 barriles diarios de media, de los que 780.000 se destinaron a la exportación.