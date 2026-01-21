Presidente Trump cambia de avión tras problema eléctrico y reanuda viaje al foro de Davos en Suiza

El presidente estadounidense, Donald Trump, reanudó su viaje al foro de Davos en Suiza la madrugada del miércoles después de que un problema eléctrico “menor” obligara a su avión a regresar a una base aérea, constató un periodista de la AFP.

Trump y su comitiva cambiaron de aeronave en la Base Conjunta Andrews y despegaron de nuevo poco después de las 05H00 GMT, unas dos horas y media después de su salida inicial.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había reportado el regreso del Air Force One, que aterrizó poco después de las 23H00 (04H00 GMT).

Periodistas que viajaban con Trump informaron que las luces de la cabina se apagaron brevemente después del despegue.

En Davos, se espera que el magnate republicano se encuentre con líderes europeos en medio de las tensiones por su intento de apropiarse de Groenlandia.

Con su clásica librea azul y blanca, el Air Force One es probablemente el avión más icónico del mundo y un símbolo instantáneamente reconocible de la presidencia estadounidense.

Trump lleva mucho tiempo insatisfecho con los actuales jets del Air Force One: dos aeronaves Boeing 747-200B altamente personalizadas que entraron en servicio en 1990 bajo el gobierno del presidente George H. W. Bush.

El año pasado, Trump dijo que su administración estaba “evaluando alternativas” a Boeing tras los retrasos en la entrega de dos nuevos 747-8.

En mayo, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, aceptó un Boeing 747 que Catar ofreció a Trump para su uso como un Air Force One.

El avión, valorado en cientos de millones de dólares, ha suscitado cuestionamientos constitucionales y éticos, así como preocupaciones de seguridad sobre el uso de una aeronave donada por una potencia extranjera como el ultrasensible avión presidencial.