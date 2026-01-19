Green Day es escogida como la banda encargada de tocar en la ceremonia de apertura del Super Bowl LX

Los íconos del punk rock, Green Day, han sido seleccionados como el grupo que tocará en la ceremonia de apertura previa al juego del Super Bowl LX el 8 de febrero.

“¡Estamos muy emocionados por inaugurar la Super Bowl 60 justo en nuestro patio trasero!», dijo el líder y vocalista de la agrupación, Billie Joe Armstrong. ¡Vamos a divertirnos! ¡Vamos a hacer ruido!”, agregó.

Lea también:Bad Bunny hará historia en el Super Bowl 2026 como estrella del show de medio tiempo

La ceremonia inaugural de esta edición del Super Bowl tendrá lugar antes del programa de entretenimiento previo al partido, en el que participarán Charlie Puth, Brandi Carlile y Coco Jones.

Le puede interesar: La final del Super Bowl incrementó el consumo de aguacate paisa

Green Day ha sido una de las agrupaciones más críticas del gobierno del presidente Donald Trump en los Estados Unidos en los últimos años.