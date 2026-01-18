Reunión de simpatizantes de Iván Cepeda se realizó en finca incautada por narcotráfico

Según denunció la representante a la Cámara Katherine Miranda, un predio administrado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) fue utilizado para una reunión de simpatizantes de la campaña presidencial de Iván Cepeda en el Atlántico. Se trata de la finca El Hatillo, ubicada en el municipio de Baranoa, la cual se encuentra bajo medidas cautelares que restringen su uso.

Miranda cuestionó el hecho a través de sus redes sociales y aseguró que bienes incautados al narcotráfico no pueden convertirse en sedes de actividades políticas. “Casas del narcotráfico ahora convertidas en sedes de campaña del petrismo”, afirmó.

¿Qué respondió Cepeda sobre la denuncia?

Tras conocerse la denuncia, Iván Cepeda respondió que no tenía conocimiento del encuentro y aseguró que para la fecha en la que se realizó la reunión se encontraba fuera del país. Según dijo, no autorizó el uso de su imagen ni la realización del evento en ese predio.

El encuentro se habría realizado el pasado 10 de enero y fue divulgado en redes sociales por cuentas afines al Pacto Histórico en el Atlántico. El predio El Hatillo perteneció al empresario Julio César Polanía, asesinado y señalado por presuntos nexos con estructuras paramilitares, y actualmente está bajo administración de la SAE.