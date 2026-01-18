Jefe de la OTAN afirma que habló con Trump sobre la situación de Groenlandia y el Ártico

Secretario general de la OTAN, Mark Rutte en conferencia de prensa en la sede en Bruselas, Bélgica. FOTO: Dursun Aydemir/Anadolu via Getty Images

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, declaró este domingo que habló con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “sobre la situación de seguridad en Groenlandia y el Ártico”, después de que el mandatario amenazara con imponer aranceles a varios países europeos miembros del pacto.

“Seguiremos trabajando en esto y espero verlo en Davos a finales de esta semana”, dijo Rutte en X, después de que Trump presionara a varios países europeos que desplegaron una misión militar en Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca que el presidente estadounidense afirma que quiere controlar.

#MUNDO | El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró que habló con el presidente Donald Trump sobre la situación de seguridad de Groenlandia y el Ártico después de que el mandatario amenazara con imponer aranceles a ocho países europeos.



“Seguiremos trabajando en esto… pic.twitter.com/8M6VsKrPqQ — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 18, 2026

Países europeos amenazados por Trump con aranceles por Groenlandia prometen “permanecer unidos”

Los ocho países europeos que están en la mira de Estados Unidos para desplegar una misión militar en este territorio danés del Ártico esta semana, declararon en un comunicado conjunto este domingo que “permanecerán unidos”.

Durante la jornada, varios dirigentes europeos criticaron la amenaza de Trump de imponer aranceles a los países europeos que se oponen a que Estados Unidos se haga con el control de Groenlandia y alertaron de que estas presiones socavan las relaciones transatlánticas.

Fuentes diplomáticas informaron que al final de la tarde comenzó una reunión de emergencia en Bruselas de los embajadores de los 27 países de la Unión Europea en la ciudad, donde están las principales sedes de las instituciones del bloque.