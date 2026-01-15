“La seguridad siempre ha estado en manos de EE.UU.”: Fernando Ugarte

Fernando Ugarte, biólogo, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio para hablar sobre la relación de Groenlandia y Estados Unidos.

Aunque Ugarte afirmó que la vida práctica no ha cambiado, desde que los Estados Unidos empezó a hablar con mucha insistencia sobre tomar el control de Groenlandia, aseguró que lo que hay es una sensación de inseguridad acerca del futuro.

Sin embargo, dijo que “hasta ahora estos han sido amenazas y actualizaciones en los medios sociales y entrevistas, pero no ha habido mucho cambio práctico en la vida".

En cuanto el tono del discurso que ha dado Trump, afirmó que “es muy respetuoso, porque habla de Groenlandia como si fuese algo que se puede comprar, vender, ocupar o tomar sin entender realmente que hay gente en Groenlandia que vive que ha vivido ahí siempre”, dijo.

Y agregó: “Estamos en una época donde la gente se compra o se vende, junto con el territorio, como antes”.

Asimismo, reveló que “la seguridad siempre ha estado en manos de Estados Unidos”, por lo que afirma que “no hace falta invadir o ocupar, porque desde la Segunda Guerra Mundial hay acuerdos entre las autoridades de Dinamarca y Estados Unidos que mencionaban que tienen acceso a Groenlandia para establecer bases militares, todas las que quieran”.