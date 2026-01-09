EE. UU. detiene el quinto buque petrolero venezolano con bandera de Timor Oriental en el Caribe

Estados Unidos confirmó la incautación de otro petrolero que intentó romper un bloqueo naval estadounidense destinado a impedir que salga de Venezuela crudo sancionado, el quinto barco detenido en las últimas semanas.

El Olina es “otro buque tanque de la ‘flota fantasma’ sospechoso de transportar petróleo embargado” y fue incautado después de que “zarpara de Venezuela intentando eludir a las fuerzas estadounidenses”, dijo la jefa de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en una publicación en X.

En sus redes sociales, el Comando Sur de Estados Unidos destacó el operativo asegurando que sus fuerzas conjuntas demuestran que no existe ningún refugio seguro para los criminales.

"En una acción antes del amanecer, infantes de marina y marineros de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, en apoyo del Departamento de Seguridad Nacional, se lanzaron desde el USS Gerald R. Ford y detuvieron al buque cisterna Olina en el Mar Caribe sin incidentes", detallaron las autoridades.

A su vez, agregaron que “la Operación Lanza del Sur del Departamento de Guerra se mantiene firme en su misión de defender nuestra patria poniendo fin a la actividad ilícita y restableciendo la seguridad en el hemisferio occidental”.

Estas incautaciones hacen parte del plan de tres fases que tiene la administración Trump sobre Venezuela:

Primera fase: estabilización del país

“El primer paso es la estabilización del país. No queremos que caiga en el caos. Parte de esa estabilización, y la razón por la que entendemos y creemos que tenemos la mayor influencia posible, es nuestra restricción”, señaló Marco Rubio.

El secretario de Estado confirmó que están “a punto de cerrar un acuerdo para tomar posesión de todo el petróleo. Tienen petróleo atrapado en Venezuela. No pueden moverlo debido a nuestra ‘cuarentena’ y, como está sancionado, vamos a tomar posesión de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo”.

Segunda fase: venta de crudo

La apertura de mercados venezolanos al mundo es el segundo punto de la hoja de ruta y el dinero “se manejará de tal manera que controlaremos su distribución para beneficiar al pueblo venezolano, no a la corrupción ni al régimen. Así que tenemos mucha influencia para avanzar en la estabilización”.

“Esta segunda fase será la llamada recuperación, y consiste en garantizar que American Western y otras empresas tengan acceso al mercado venezolano de una manera justa”.

Tercera fase: transición política

“La tercera fase, por supuesto, será de transición. Se debe comenzar a impulsar el proceso de reconciliación nacional en Venezuela. Para que las fuerzas de la oposición puedan ser amnistiadas y liberadas, y que puedan regresar al país desde las cárceles y comenzar a reconstruir la sociedad civil”.