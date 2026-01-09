Cundinamarca impulsa planta de cacao que transforma el grano en valor agregado en Sasaima

En el municipio de Sasaima, en el oriente de Cundinamarca, fue inaugurada una nueva planta de transformación de cacao, una obra que le da un giro a la cadena productiva de este cultivo tradicional de la región.

Este proyecto, construido bajo un modelo de inversión público–privada, permitirá a los agricultores locales dejar de vender únicamente el grano y avanzar hacia la elaboración de chocolate y otros derivados.

Con equipos especializados para el tostión, molienda, refinado y temperado del cacao, la planta tiene capacidad de procesar hasta una tonelada de cacao por semana.

Según la Gobernación, este proyecto abre nuevas oportunidades económicas para los productores, que ahora podrán acceder a mercados formales, compras públicas e incluso posibilidades de exportación.

“Construimos una planta de transformación de cacao en el municipio de Sasaima que permite triplicar los ingresos de los productores, al pasar de la comercialización del grano a su transformación en chocolate de mesa y base para bombonería, con acceso a canales de comercialización como compras públicas, comercio formal y mercados de exportación“, dijo el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.

Autoridades regionales destacaron que esta planta no solo eleva la competitividad del cacao local, sino que promueve en que los campesinos participan activamente en toda la cadena productiva, desde el cultivo hasta el producto final.