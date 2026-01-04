Indonesia confirma la recuperación de los restos del español Fernando Martín tras naufragio

Los equipos de rescate de Indonesia confirmaron este domingo que han recuperado los restos sin vida del español Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, mientras continúa el operativo para tratar de localizar a los dos menores aun desaparecidos en el naufragio el pasado 26 de diciembre.

“En base en los resultados del proceso de identificación realizado por la Policía y el Hospital de Labuan Bajo, podemos afirmar que se trata de (...) Fernando Martín, de 44 años”, dijo en un vídeo Fathur Rahman, el oficial de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (BASARNAS) que coordina la misión.

Según El País América, el Periódico Global, Martín, de 44 años, se encontró en la misma zona donde el pasado lunes 29 de diciembre se halló el cuerpo de la otra menor localizada, de 12 años. La esposa del entrenador, Andrea Ortuño y sus hijas fueron halladas con vida y ya están en España.

“Las autoridades indonesias han acordado ampliar tres días más la búsqueda de los dos niños que quedan por hallar, tras haber localizado el segundo cuerpo de los desaparecidos”, informó el diario.