Gobierno Trump intercepta buque petrolero frente a Venezuela: segundo incautado este fin de semana

Una vez más crece las tensiones diplomáticas en el Caribe, el Gobierno estadounidense interceptó el tercer buque petrolero frente a las costas de Venezuela en aguas internacionales, el que sería el segundo este fin de semana.

Uno de los funcionarios afirmó que, “el petrolero estaba sujeto a sanciones”. Sin embargo, los funcionarios, hablaron bajo condición de anonimato y no especificaron la ubicación de la operación.

#ATENCIÓN Estados Unidos intercepta otro buque petrolero frente a las costas de Venezuela. Este es el segundo barco incautado este fin de semana por el Gobierno de Trump.



Gobierno venezolano rechazó la incautación del segundo buque petrolero

En un comunicado, Venezuela condenó el sábado el “robo y secuestro” de un segundo buque cargado con petróleo de ese país y denunció la “desaparición forzada” de su tripulación.

“Estos actos no quedarán impunes”, dice el texto. “Los responsables de estos graves hechos responderán ante la justicia y la historia por su procedimiento penal”, afirma el comunicado publicado en redes sociales por la vicepresidenta, Delcy Rodríguez.

Según las autoridades estadounidenses, el buque detenido este sábado se llama "Centuries", quien pertenece a una empresa china, la cual no forma parte de la lista de petroleros sancionados por Estados Unidos.

Sin embargo, el gobierno venezolano asegura que piensa mantener sus compromisos de despachar aproximadamente 700.000 barriles diarios a China, ya que es su principal cliente.

Noticia en desarrollo...