El truco definitivo para ahuyentar moscas y mosquitos sin insecticidas: se necesita crema dental

Las moscas y mosquitos nunca son del agrado de nadie, ya que, en el caso de los mosquitos, estos pican y dejan rojeces que son molestos a lo largo del día. Mientras que, por otro lado, las moscas, suelen ser molestas en espacios donde hay comida o se está llevando a cabo una cena, puesto que merodean alrededor de los platos.

De igual manera, muchos buscan otras alternativas que, o son extremistas, o simplemente no funcionan. Tal es el caso de algunos insecticidas que tiene olores muy fuertes que pueden perdurar durante horas, causando malestar y molestias en algunos casos, porque, para algunas personas, el olor y los componentes de estos químicos pueden causar alergias o reacciones incluso más graves.

Es así que, en algunos casos, las familias y demás, buscan alternativas que no sean tan agresivas como los fumigantes y otros derivados que son más fuertes que un insecticida común. Además, se debe tener en cuenta que hay temporadas en las que hay mayor concentración de estos insectos, siendo este, la llegada del verano.

Una alternativa casera y natural

En plataformas como TikTok o Instagram, las personas suelen buscar recetas o consejos para combatir esta clase de insectos sin usar químicos agresivos que causen daños. Es así que existe uno de los trucos más populares que han salido hasta ahora, tanto así, que su efectividad, es casi completa. Estos son los elementos que se necesitan para implementar este método en casa:

Un rollo de papel higiénico.

Crema dental o pasta de dientes.

Una botella de cristal.

Aceites esenciales.

Paso a paso para la receta

Para realizar esta receta casera, es necesario que se sigan los siguientes pasos, para realizar de manera exitosa, se deben seguir los siguientes pasos:

Se debe impregnar el rollo de papel higiénico de la crema dental de su preferencia.

Luego, coloque el rollo dentro de la boquilla de la botella de cristal.

Queme con un mechero o una cerilla el rollo de papel embadurnado por la pasta dental.

El olor que este produzca, gracias a los compuestos que tiene la crema dental, ahuyentará a los moscos y mosquitos en el hogar. De esta forma, se puede crear un “repelente” natural y mucho más económico para el bolsillo de las familias.

Asimismo, se debe tener en cuenta que este no es el único método para combatir a los insectos, puesto que, también, se puede con algunas planta o esencias naturales que, además de mantenerlos alejados, dejan un buen aroma. Incluso, otro consejo, o tip, es contar con buenos elementos de aseo para el hogar.

Ya que en algunos casos, las moscas se pueden ver atraídas por entornos sucios o llenos de comida que, pueden ser restos o en sí, platillos completos. Más allá de solo pensar en alternativas que usen químicos fuertes, es necesario que se exploren otros métodos que no sean tan agresivos para el medio ambiente y la salud de las personas.

