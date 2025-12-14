Tiroteo en EE. UU.: detienen a “persona de interés” por el ataque que dejó dos muertos y nueve heridos

Esta captura de video de una cámara de seguridad publicada por el Departamento de Policía de Providence muestra al sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown caminando por una calle cerca del campus en Providence el 13 de diciembre de 2025. (Photo by Handout / Providence Police Department / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / PROVIDENCE POLICE DEPARTMENT" / HANDOUT

Las autoridades estadounidenses detuvieron este domingo, 14 de diciembre, a una persona de interés por el un tiroteo en la Universidad de Brown que dejó dos personas muertas y otras nueve heridas.

Un tirador abrió fuego durante la tarde del sábado en el edificio Barus and Holley, sede de los departamentos de ingeniería y física, donde se realizaban dos exámenes en ese momento.

En compañía de Brett P. Smiley, el alcalde de la ciudad de Providence, en el estado de Rhode Island, el coronel de la Policía de origen colombiano, Óscar Pérez, aseguró que detuvieron a una “persona de interés” y que la orden de quedarse en casa se había levantado. El tiroteo provocó el cierre del campus y el inicio de una búsqueda del sospechoso que duró varias horas.

“Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todos los hombres y mujeres que trabajan arduamente en las fuerzas del orden y que trabajaron toda la noche para que pudiéramos llegar a este punto”, dijo Smiley.

Por su parte, Pérez añadió que las autoridades “en este momento” no estaban buscando a nadie más en relación con el ataque.

De los nueve heridos, uno se encuentra en estado crítico, siete están en condición estable y uno ha sido dado de alta, informó Smiley.

“Los disparos parecían venir de donde están las aulas”

Katie Sun, una mujer que estaba estudiando en un edificio del campus relató su historia al periódico estudiantil Brown Daily Herald. Dijo que apenas escuchó disparos cerca, corrió a su dormitorio, dejando todas sus pertenencias.

“La verdad es que fue bastante aterrador. Los disparos parecían venir de donde están las aulas”, dijo.

A su vez, Lydell Dyer, estudiante de la Universidad de Brown, estaba trabajando en el gimnasio de la escuela en ese momento, según CNN.

“Tuvimos que ir a reunir a todos, llevarlos al piso superior, apagar las luces y bajar las persianas”, dijo a la emisora, añadiendo que se escondió en silencio en la oscuridad con otras 154 personas.

La policía publicó 10 segundos de imágenes del sospechoso, visto desde atrás, caminando rápidamente por una calle desierta después de abrir fuego dentro de un aula del primer piso.

“Es impactante y terriblemente triste. Conozco a los estudiantes aquí, muchos de los cuales estuvieron resguardados durante muchísimas horas anoche”, dijo al respecto el alcalde Smiley. “Están todos increíblemente conmocionados”, puntualizó.

Los exámenes finales programados para el domingo han sido pospuestos, dijeron funcionarios de la universidad.

Tiroteos en Estados Unidos: una historia de nunca acabar

La presidenta de la Universidad de Brown, Christina Paxson, confirmó en una carta a los miembros de la comunidad que las 11 víctimas por el tiroteo eran estudiantes: “Perdimos a dos estudiantes por la devastadora violencia armada de hoy”.

El ataque es el último incidente de tiroteo masivo en un país donde los intentos de restringir el acceso a las armas de fuego enfrentan un estancamiento político.

A propósito, el alcalde Smiley señaló que “esto no debería ser normal (...) No debería ser así, no debería ser que todas las comunidades tengan que prepararse para algo así. Y desde luego, nunca pensé que realmente sucedería en Providence, aunque estábamos bien preparados”.

En lo que va del año se han producido más de 300 tiroteos masivos en Estados Unidos, según el Archivo de Violencia con Armas, que define un tiroteo masivo como cuatro o más personas baleadas.

El tiroteo más mortífero en una escuela de la historia de Estados Unidos tuvo lugar en Virginia Tech el 16 de abril de 2007, cuando el estudiante surcoreano Seung-Hui Cho mató a 32 personas e hirió a otras 17 antes de quitarse la vida.