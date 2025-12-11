El primer ministro de Bulgaria anuncia su renuncia luego de manifestaciones

El primer ministro búlgaro Rosen Zhelyazkov recibe a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. (Foto: Cortesía oficina primer ministro de Bulgaria)

El primer ministro de Bulgaria, Rosen Zhelyazkov, anunció este jueves en el Parlamento la dimisión de su Gobierno tripartito encabezado por los conservadores después de unas protestas multitudinarias anoche en las que miles de ciudadanos exigieron su renuncia entre acusaciones de corrupción.

La dimisión se anunció poco antes de votarse una moción de censura contra el Gobierno, la sexta desde que asumió el poder el pasado 15 de enero.

“No dudamos de que el Gobierno superaría la próxima moción de censura. Pero para nosotros, las decisiones del Parlamento tienen sentido cuando expresan la voluntad del pueblo soberano”, argumentó Zhelyazkov.

La caída del Gobierno se produce poco antes de que Bulgaria ponga en circulación el euro el primero de enero y tras unas protestas que surgieron por el rechazo al primer presupuesto estatal realizado con la moneda única.

Por esta razón, la semana pasada, el Gobierno retiró su proyecto de presupuesto para 2026, que contemplaba subidas de impuestos, cotizaciones y diversas tasas, tras las protestas y las críticas de la oposición.

Pese a la retirada del plan presupuestario, las protestas continuaron en un país que ha celebrado siete elecciones nacionales en los últimos cuatro años.

La ira de muchos manifestantes se dirigió especialmente contra el exprimer ministro Boiko Borisov, líder del GERB (Ciudadanos para el Desarrollo Europeo de Bulgaria), y contra el oligarca Delyan Peevski, quien había sido sancionado por EE.UU. y el Reino Unido por corrupción.

Aunque ni Borisov ni Peevski forman parte del gabinete, ambos ejercen una influencia decisiva en la toma de decisiones del Ejecutivo de Zhelyazkov, según todos los analistas.

Una encuesta publicada este jueves mostró que las protestas han debilitado el apoyo al GERB, vencedor en las últimas elecciones, y el 82 % de los encuestados reclamó un cambio en el modelo de gobierno, incluida una renovación de líderes y un sistema judicial más eficaz.