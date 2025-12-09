Movistar y su fibra óptica lo premian con productos de la Selección Colombia: acá la información

Colombia

¡Promoción imperdible! Movistar y la fibra óptica más rápida de Colombia lo premian con productos oficiales de la Selección Colombia.

Activando la fibra Movistar puede ganarse premios como la camiseta de la ‘Tricolor’ para que este 2026 que viene, disfrute con toda la velocidad de la fibra óptica de la empresa el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

¿Qué incluye la promoción?

La promoción consiste en lo siguiente: Active 900 Megas + Smartphone y recibe una camiseta oficial de la Selección Colombia o un balón de la Copa.

Cabe resaltar que esta es una oferta exclusiva online, ideal para quienes buscan la mejor conexión y beneficios únicos.

¿Por qué elegir la Fibra Movistar?

Le damos tres razones por las cuales elegir la fibra óptica de Movistar

Velocidad superior para streaming, gaming y trabajo remoto.

Conexión estable para toda la familia.

Tecnología que usan los jugadores para estar siempre conectados.

¿Cómo participar?

Este es el paso a paso para participar:

Ingrese al canal oficial de Movistar en WhatsApp.

Solicite la activación del plan de 900 Megas + Smartphone.

¡Reciba su premio y disfrute la mejor experiencia de fibra óptica en Colombia!

Haga clic aquí y chatea con Movistar en WhatsApp para aprovechar esta promoción antes de que termine.

Aplican Términos y Condiciones.