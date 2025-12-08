Terremoto de 7,6 en Japón: alerta de tsunami para Aomori e Iwate; lo último

Un terremoto de magnitud 7.6, sacudió este lunes el norte de Japón. Según informó la Agencia Meteorológica Japonea (AMJ), el sismo golpeó a Hokkaido, cerca de la ciudad costera de Aomori, con epicentro a unos 50 kilómetros bajo la superficie del mar.

La agencia emitió una alerta en la región por un tsunami de hasta tres metros. Según la agencia AFP, el terremoto se produjo a las 23:15 hora local (14:15 GMT) frente a las costas de la prefectura de Aomori, en el noreste del archipielago. Su epicentro estuvo a 50 kilómetros de profundidad, según indicaron las autoridades meteorológicas.

El sismo alcanzó en la ciudad de Hachinohe el nivel 6 superior en la estaca sísmica japonesa de 7 niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo, así como el nivel 6 inferior en los pueblos de Oirase y Hashikami.

Leer más: ¿Cuáles han sido los 5 terremotos más fuertes del mundo? Uno ocurrió en Latinoamérica

Lo último sobre el terremoto en Japón: ¿Se mantiene la alerta de Tsunami?

Lo último es que ya se han registrado algunos heridos y tras conocerse la alerta por tsunami, se pidió evacuar a más de 23.000 personas. Según informó la cadena pública NHK sin ofrecer detalles, varias personas resultaron heridas en un hotel de Hachinohe.

Sobre la alerta de tsunami, la AMJ la activó por los riesgos de olas de hasta 3 metros de altura para las costas de la prefectura de Aomori, la vecina Iwate y la punta sur de la isla de Hokkaido, la más septentrional del archipiélago.

La agencia meteorológica ya constató la llegada de la primera ola de tsunami, de unos 40 centímetros, en el puerto de Mutsu-Ogawara, en Aomori, a las 23:43 hora local (14:43 GMT), y otra similar en el puerto de Urakawa, Hokkaido, siete minutos después.

Leer más: Terremoto, réplicas y sismos: ¿En qué se diferencian?

También se activó la alerta de tsunami de hasta un metro para las prefecturas de Miyagi y Fukushima, así como para las costas del sur de Hokkaido, y una alerta menor por posibles cambios en el nivel de la marea en la totalidad de las costas del Pacífico del territorio, donde las autoridades instaron a alejarse de la costa.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, formó un equipo especial para hacer seguimiento de la situación e instruyó a las entidades pertinentes “ofrecer inmediatamente información adecuada para el pueblo y adoptar medidas para prevenir los daños”, según declaraciones a la prensa a su llegada al Kantei, la sede gubernamental en Tokio.

“El Gobierno coopera estrechamente con las autoridades locales para tomar las medidas de desastre pertinentes priorizando la vida de las personas”, indicó la mandataria en comentarios retransmitidos en directo por NHK.

La empresa Tohoku Electric Power, operadora de las dos centrales nucleares que se encuentran en la zona donde golpeó más fuerte el terremoto, Higashidori y Onagawa, se encuentran revisando la situación en las plantas, donde por el momento no se ha informado de anomalías, indicó el portavoz gubernamental, Minoru Kihara.

El primer gran terremoto ya tuvo sucesivas réplicas, entre ellas una de magnitud 5,6, dos de 3,6 y una de 3,9 dentro de la hora posterior.

Leer más: Qué hacer en caso de un terremoto: el triángulo de la vida lo salvaría