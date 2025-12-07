Hallaron arsenal del Clan del Golfo en zona rural de Támesis

Támesis, Antioquia

En el marco de la estrategia Actuando por Antioquia, unidades de la Policía Nacional, en coordinación con el Ejército Nacional, ubicaron e incautaron un importante arsenal que, según las autoridades, estaba destinado a fortalecer la capacidad criminal del Clan del Golfo en el suroeste antioqueño.

Las operaciones se desarrollaron en áreas rurales del municipio de Támesis, donde fueron detectadas varias caletas en las veredas El Tambor y La Alacena, sector El Cacique. En los escondites se encontraron:

02 fusiles calibre 5.56 mm

02 fusiles AK calibre 7.62 mm

1.027 cartuchos de diferentes calibres

13 proveedores

01 pistola Prietto Beretta

01 revólver calibre .38

“Este hallazgo representa una afectación directa a la estructura criminal del Clan del Golfo, al disminuir su capacidad para planear y ejecutar acciones violentas contra la fuerza pública y la comunidad”, indicó el Coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán, Comandante del Departamento de Policía Antioquia.

Las autoridades señalaron que las operaciones en el suroeste antioqueño continuarán de forma sostenida, con el objetivo de fortalecer la seguridad, proteger a la población y garantizar condiciones de convivencia en el territorio.