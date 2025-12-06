Colombia, a un paso del título de los Juegos Bolivarianos de Lima: Así está la Tabla de Medallería

Emily Minante ganó una medalla de oro en la natación artística de los Juegos Bolivarianos / Twitter: @MinDeporteCol.

Colombia quedó muy cerca se asegurarse el título de los Juegos Bolivarianos de Lima, Perú, a falta de dos días para que concluyan las justas. La delegación nacional se distancia de su principal perseguidor en la tabla de medallería, Venezuela, por 30 metales dorados.

Con un poco más de 40 medallas aún por entregar, el país se aseguró su cuarto título consecutivo de las justas, acumulando un total de 319 medallas, de las cuales 131 son de oro, 112 de plata y 76 de bronce.

Le puede interesar: UEFA reduce la sanción a Luis Díaz tras expulsión en partido contra PSG en Champions League

Venezuela le sigue con 101 oros; mientras que Perú, país anfitrión, es tercero en la tabla de medallería con 66 oros. El podio de la competencia se encuentra también prácticamente garantizado.

Durante la jornada de este viernes el país alcanzó 12 medallas de oro, siete de plata y seis de bronce, para un total de 25 preseas a lo largo del día.

Colombia consiguió oros en distintos deportes, a través del béisbol, el tenis, el golf, el atletismo, el tenis de mesa y la natación artística.

Para el penúltimo día de competencias, habrá 28 medallas de oro en juego. Con un total de 319 metales (131 oros, 112 platas y 76 bronces) y una ventaja de 30 doradas sobre la delegación de Venezuela, la delegación nacional puede asegurar el título por cuarta vez consecutiva de los Juegos Bolivarianos.

Tabla de Medallería de los Juegos Bolivarianos de Lima